Drie skiërs omgekomen bij lawine in Franse Alpen

Drie toerskiërs zijn maandagochtend omgekomen toen ze werden meegesleurd door een lawine in het Écrinsmassief in de Franse Alpen. Dat heeft een gerechtelijke bron gemeld.

Volgens de eerste gegevens zijn de drie slachtoffers meegesleurd door een sneeuwlawine in een soort gang op ongeveer 3.200 meter hoogte, in de buurt van de schuilhut Adèle Planchard in de gemeente Villar d’Arène, in het departement M.

“Een reddingsoperatie is nog steeds aan de gang. Een lawine heeft drie mensen meegesleurd, een gids en twee klanten. De drie slachtoffers zijn overleden”, aldus de procureur in Gap.

Het openbaar ministerie heeft een onderzoek ingesteld wegens “onvrijwillige doodslag”.