Referee Department over gemene fout van Josh Cullen tijdens Club - Anderlecht: “Niet alle criteria aanwezig voor VAR-interventie”

Josh Cullen had een rode kaart moeten krijgen van scheidsrechter Jonathan Lardot tijdens Club Brugge - Anderlecht. Dat heeft de Belgische Referee Department laten weten.

Club Brugge-spits Bas Dost kermde het uit van de pijn toen de Anderlecht-middenvelder met open voet doorging in de topper. Cullen kreeg slechts een gele kaart. We zagen dit seizoen al wekenlange schorsingen voor dat soort overtredingen.

“Dat was gewoon donkerrood”, aldus Dost na de wedstrijd. “We kunnen daar wel lacherig over doen, maar ik vind het ongelofelijk: hij gaat gewoon vol door op mijn enkel.”

De Referee Department gaf de Nederlander geen ongelijk. “Josh Cullen is te laat om de bal te spelen en raakt de Club Brugge-speler op en boven de enkel met de studs. De scheidsrechter geeft een gele kaart voor een roekeloze overtreding. Het Professional Refereeing Department verwacht een rode kaart voor ernstig gemeen spel.”

Maar de VAR mocht niet ingrijpen. “Omdat er bij de fout geen hoge intensiteit (de hiel raakt de grond bij het maken van de fout) en buitensporige kracht aanwezig is, zijn niet alle criteria aanwezig voor een VAR-interventie en is de beslissing van de scheidsrechter geen clear and obvious error.”

Foto: BELGA

Ook Carcela verdiende rood

Standard schoot zichzelf vrolijk in de voet tegen KV Oostende. De bal rolde vijf minuutjes na de rust toen Mehdi Carcela zwaar doorging op het scheenbeen van Jack Hendry. De dribbelaar had al geel en werd dus dubbel geboekt van het veld gestuurd, maar die aanslag kon simpelweg ook rechtstreeks rood zijn.

“In minuut 48, maakt Standard-speler Mehdi Carcela een actie in het midden van het terrein. Hij speelt de bal te ver voor zich uit, is te laat met zijn actie en raakt Oostende-speler Jack Hendry. Dit doet hij met hoge intensiteit: een gestrekt been, met de studs vooruit, boven de enkel en op het rechterbeen. Deze fout brengt de veiligheid van de Oostende-speler in gevaar. De scheidsrechter geeft een gele kaart voor een roekeloze fout. Omdat Mehdi Carcela reeds een gele kaart in minuut 26 ontving, wordt hij uitgesloten door een tweede gele kaart.”

Het Professional Refereeing Department verwachtte voor deze fout dan ook een directe rode kaart voor ernstig gemeen spel. “En een VAR-interventie omdat alle criteria aanwezig zijn voor een ‘on field review’ zoals hoge intensiteit, buitensporige kracht, hoge tackle en contact, gestrekt been en studs vooruit.”