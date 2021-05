De prestigieuze nieuwe beloftencoach van Anderlecht die overkomt van Ajax: dit is Robin Veldman

Anderlecht heeft een nieuwe beloftencoach. De Nederlander Robin Veldman komt over van Ajax en volgt Craig Bellamy op, die bij paars-wit is doorgeschoven naar de A-ploeg. De 35-jarige Veldman staat bekend als een echte specialist in het opleiden van jongeren en heeft niet de ambitie om ooit trainer te worden van een eerste ploeg. Een behoorlijk prestigieuze transfer.