Nooit eerder zo beslissend: Roberto Martinez ziet hoe Belgische sterren zich net voor EURO 2020 ontpoppen tot kampioenenmakers

Axel Witsel geblesseerd, Eden Hazard een vraagteken. Een verdediging op leeftijd. Het uitgestelde EURO 2020 leek dramatisch getimed voor onze Rode Duivels, maar net nu bereikt de Gouden Generatie een summum als nooit tevoren. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne leidden hun teams als absolute sterspelers naar de titels in Italië en Engeland. Met Thibaut Courtois, wekelijks uitblinker bij Real Madrid, kan daar nog een derde bijkomen indien de Koninklijke aan het langste eind trekt in Spanje. Het is voor het eerst dat de sterren van onze nationale ploeg zo’n groot aandeel hebben in de race naar de prijzen van de absolute topclubs.