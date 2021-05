Real Madrid mist geblesseerde Raphaël Varane in Europese return tegen Chelsea

Real Madrid-coach Zinédine Zidane moet het woensdagavond (21u) in de terugmatch van de halve finale van de Champions League tegen Chelsea zonder Raphaël Varane stellen. De Franse centrale verdediger heeft een spierblessure opgelopen. Dat meldt de Koninklijke maandag.

Varane blesseerde zich zaterdag in de met 2-0 gewonnen competitiematch tegen Osasuna. Hij bleef binnen bij de rust. Achterin kan Zidane mogelijk wel opnieuw rekenen op aanvoerder Sergio Ramos, die hersteld is van een kuitblessure en een coronabesmetting.

Chelsea hield Real in de heenmatch in Madrid in bedwang: 1-1. De onvermijdelijke Karim Benzema (29.) wiste vorige week de 0-1 van Christian Pulisic (14.) uit.