Uitwisselen van bepaald lesmateriaal wordt misschien strafbaar aan de UGent: “Studenten hebben dit echt nodig”

Gent - Aan de UGent ligt een verbod met tuchtsancties op tafel voor studenten die examenvragen, videolessen of ander cursusmateriaal uitwisselen onder elkaar. Bij notities en samenvatting is dat geen probleem, zegt de UGent. Maar hele cursussen of auteursrechtelijk beschermde beelden delen kan niet, zeker niet met commerciële studiebegeleiders. De studenten reageren ongerust.

De raad van bestuur van de Gentse universiteit bekijkt deze week of er strengere regels worden ingevoerd over het delen van lesmateriaal. Dat schrijft het studentenblad Schamper maandag, en wordt bevestigd door de UGent.

Een verbod op het delen van notities en samenvattingen is niet aan de orde, benadrukt rector Rik Van de Walle. “Het door studenten onderling en kosteloos delen van notities en samenvattingen zal sowieso mogelijk blijven. De UGent zal dit niet verbieden. Laat dat alvast klaar en duidelijk zijn.”

De strengere regels zijn vooral gericht tegen het doorgeven van opgenomen videolessen, uitgewerkte oefeningen, lijsten met oude examenvragen …

Tegen betaling

Het is de gewoonte dat het onderwijs- en examenreglement aan de UGent elk jaar aangepast wordt. Dit jaar wordt voorgesteld om de regels over het verspreiden van lesmateriaal te verscherpen. Daarvoor is een advies naar de raad van bestuur van de UGent gestuurd.

Cursusmateriaal wordt vaak uitgewisseld onder studenten, en niet alleen notities of samenvattingen, maar hele cursussen of opgenomen hoorcolleges. Het materiaal wordt soms ook aan studiebegeleiders doorgespeeld, die tegen betaling studenten helpen met hun studies.

Dat laatste was al verboden. Cursusmateriaal is auteursrechterlijk beschermd. De UGent wil nu ook studenten die zonder betaling lesmaterialen verspreiden, kunnen bestraffen met tuchtsancties.

“Uitgangspunt is dat het niet toegelaten is om, wel of niet tegen betaling en/of met winstoogmerk, beeldopnames en alle vormen van cursus- en examenmateriaal te verspreiden en vermenigvuldigen zonder toestemming van de bevoegde lesgever”, zegt de UGent.

Oefening baart kunst

De Gentse Studentenraad kan zich niet vinden in het advies. “In het advies zoals het nu voorligt, wordt het verboden voor studenten om onder elkaar voorbeeldvragen, presentaties of oefeningen uit te wisselen”, zegt Maarten Buytaert, voorzitter van de Studentenraad. “Dat komt in een grijze zone terecht, waar je een tuchtsanctie riskeert.”

Lesmateriaal delen zal nog mogen, maar enkel via een nog te ontwikkelen digitaal platform dat de UGent samen met de studentenorganisaties wil oprichten. Proffen zullen daar kunnen meekijken en materiaal weg kunnen laten halen.

“Studenten mogen wel nog onderling notities en samenvatting delen, als het kosteloos en belangeloos gebeurt. Waarom wordt dat niet doorgetrokken naar alle studiemateriaal?”, zegt Buytaert.

Studenten hebben bijvoorbeeld veel aan het bekijken van oude examenvragen, om in te schatten hoe er geëvalueerd wordt. “Dat is echt niet te onderschatten. Oefening baart kunst. We vragen dat de studenten het vertrouwen krijgen om alle studiemateriaal onder elkaar kosteloos te mogen blijven delen.”

Onder voorwaarden

De UGent wijst er in een reactie op “dat studenten nog steeds gebruik zullen kunnen maken van lesnotities en samenvattingen van medestudenten”. ”Het delen van cursusmateriaal opgesteld door lesgevers zal onder voorwaarden ook mogelijk zijn.”

Of de nieuwe regels ingevoerd worden, moet op 7 mei beslist worden door de raad van bestuur van de UGent. “Dit zal zeer ernstig worden genomen en volop aan bod komen in de raad van bestuur”, zegt rector Van de Walle.