Arts krijgt jaar cel met uitstel na dood van Italiaanse international Davide Astori

Een Italiaanse rechtbank heeft een arts veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel voor onvrijwillige doodslag na het overlijden van Davide Astori. Hij moet de familie ook een schadevergoeding van een miljoen euro betalen. De Italiaanse international en aanvoerder van Fiorentina stierf in de nacht van 3 op 4 maart 2018 in een hotelkamer waar hij met zijn club verbleef voor een competitiematch.

Het overlijden van de 31-jarige Astori zorgde voor heel wat beroering in Italië. De autopsie wees uit dat hartritmestoornissen de centrale verdediger fataal werden.

De geviseerde dokter, Giorgi Galanti, was op het moment van de feiten hoofd van het departement sport van het ziekenhuis Careggi in Firenze. Hij gaf in de zomer van 2017 als eindverantwoordelijke groen licht aan Astori om aan competitiesport te doen. Volgens het parket had de arts, op basis van de testresultaten, bijkomende onderzoeken moeten uitvoeren om een mogelijk hartprobleem te detecteren. Het parket eiste een gevangenisstraf van achttien maanden.

Foto: AP

De advocaat van Galanti liet onmiddellijk na het vonnis weten in beroep te gaan. “We wachten op de motivatie van het verdict om de redenering van de rechter te kunnen begrijpen. Daarna gaan we in beroep”, wordt meester Sigfrido Fenyes geciteerd door La Gazzetta dello Sport. “Ik heb mijn cliënt telefonisch op de hoogte gebracht en hij reageerde verbaasd. We dachten te voldoen aan de voorwaarden om vrijuit te gaan. Dit is een verrassing en voelt bitter aan.”