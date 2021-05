Warren Buffett wijst 58-jarige Greg Abel aan als opvolger, maar denkt nog niet aan stoppen

De Amerikaanse Warren Buffett ziet zijn opvolger aan de top van Berkshire Hathaway in de 58-jarige Greg Abel, die momenteel de niet-verzekeringsactiviteiten van de investeringsmaatschappij leidt. Dat bevestigde de 90-jarige Buffett, die voorlopig nog niet aan stoppen denkt, aan nieuwszender CNBC.

Greg Abel. Foto: AP

Zaterdag wees een antwoord van Buffetts zakenpartner Charlie Munger, de 97-jarige ondervoorzitter van Berkshire, op een vraag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering al in de richting van Abel als toekomstige topman van de investeringsmaatschappij. Op een vraag over de toekomstige bedrijfscultuur antwoordde Munger: “Greg zal de cultuur behouden.”

Geheimzinnig

Aan CNBC bevestigde Buffett nu dat de raad van bestuur het eens is dat als er op dit moment iets met hem zou gebeuren, Abel de touwtjes in handen zou krijgen. Tot nu toe heeft Berkshire altijd geheimzinnig gedaan over de opvolging, al verzekerde het bedrijf wel steeds dat er een gedetailleerd plan was.

Abels naam circuleerde eerder al, maar altijd samen met die van 69-jarige Ajit Jain, die aan het hoofd staat van de verzekeringsactiviteiten van Berkshire. Volgens Buffett speelde leeftijd een rol om uiteindelijk voor Abel te kiezen. “Het zijn allebei geweldige jongens”, zei hij. “Maar de kans dat iemand nog een carrière van 20 jaar voor zich heeft maakt echt een verschil.”

11,7 miljard dollar winst

Dit weekend rapporteerde Berkshire Hathaway nog 11,7 miljard dollar winst in het eerste kwartaal, tegenover een verlies van 49,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar geleden. De operationele winst steeg van bijna 5,9 miljard tot ruim 7 miljard dollar. De enorme cashberg van de investeringsmaatschappij nam met ruim 5 procent toe tot 145,4 miljard dollar.