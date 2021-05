Alsof corona niet bestaat: duizenden toeschouwers bij testconcert in Liverpool

Een massa van 5.000 personen heeft zondag kunnen zingen en dansen zonder mondmasker of social distancing tijdens een muziekfestival in de Engelse stad Liverpool. Dit testevenement was het eerste toegelaten concert na de lockdown.

Foto: AFP

Het concert vond plaats in Sefton Park als onderdeel van een project van de regering om de veiligheidsmaatregelen te testen. De regering wil die maatregelen vanaf 21 juni overal toepassen en de beperkingen tegen het coronavirus opheffen.

“Opnieuw normale dingen doen zoals normale mensen, eindelijk!” zei een dolblije Matt Berry terwijl hij in de armen hing van zijn vrienden. “Het is goed dat we beginnen met uit te proberen of het deze zomer op deze manier kan werken”, ging Freya Begley nog een stapje verder.

De Britse regering had eerder al een aantal fans toestemming gegeven om sportevenementen, zoals voetbalwedstrijden, bij te wonen. Onderzoekers testten daarbij verschillende manieren van ventilatie en afstand houden.

Foto: AP

Alle deelnemers aan het tweedaagse festival moesten een antigeentest ondergaan voor ze binnen mochten en zullen ook na afloop een test moeten ondergaan. Ze moesten ook hun gegeven achterlaten om bij een positieve test aan contacttracing te kunnen doen.

Om het concert bij te wonen, moesten de feestvierders een negatieve test en een QR-code voorleggen. “Er is geen reden dat iemand hier iets zou oplopen, dus ik voel me heel erg op mijn gemak”, legde een dolblije Jess Davids uit.

De prestigieuze ceremonie van de Brit Awards op 11 mei zal 4.000 toeschouwers toelaten, op voorwaarde dat ze een negatieve coronatest kunnen tonen. Volgens de jongste cijfers van de regering hebben al 34 miljoen Britten een eerste dosis van het vaccin ontvangen.