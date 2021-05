Huis coronapatiënt beklad in Friesland: ‘Covid=fake’

Vandalen hebben afgelopen weekend het huis van een vrouw uit de Nederlandse gemeente Waadhoeke beklad. Met grote letters werd er ’COVID=FAKE’ op het raam geverfd. De bewoonster ligt momenteel in het ziekenhuis in verband met corona, zo stelt de politie.

“Je kan het met dingen niet eens zijn, maar verf het dan op je eigen raam in plaats van op het raam waarvan de bewoonster met hoge koorts in het ziekenhuis ligt in verband met Covid”, zeggen wijkagenten uit de gemeente op Instagram.

Ze zetten er ook bij dat het de daders zou sieren om hun excuses bij de bewoners aan te bieden.