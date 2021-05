Brusselse Buitenring volledig versperd na ongeval met drie vrachtwagens

Brussel - De Brusselse Buitenring ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe is volledig versperd na ongeval met drie vrachtwagens. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het gaat om een kop-staart-aanrijding die zich omstreeks 14.20 uur voordeed net voor de werfzone van de werken ter hoogte van Zaventem. Door het ongeval moet het verkeer de Buitenring verlaten via de afrit Sint-Stevens-Woluwe, om vervolgens via de E40 richting Leuven even verderop de oprit naar de Buitenring te nemen. Een en ander zorgt voor een file die al tot in Tervuren reikt.