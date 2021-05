Sydney gehuld in giftige rook door opzettelijk aangestoken bosbranden

Het wereldberoemde Sydney Opera House, de Harbour Bridge en andere bezienswaardigheden in de grootste stad van Australië, waren maandag gehuld in een dik gordijn van mist en rook. De rook was afkomstig van gecontroleerde bosbranden - zogenaamde beheerbranden - in de regio, die door de wind naar de miljoenenstad waaide. De lokale overheid waarschuwde haar inwoners voor de giftige rook en sommige openbare diensten zoals de ferry werden tijdelijk stilgelegd. Rond de middag was de rook weg en konden de inwoners van Sydney opgelucht ademhalen.