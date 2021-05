Proces gestart van man die vorig jaar inreed op carnavalsstoet in Duitsland

In de West-Duitse stad Kassel is maandag het proces gestart van de man die vorig jaar met opzet zou ingereden zijn op een carnavalsstoet. De verdachte weigerde het woord te nemen tijdens de openingszitting.

LEES OOK. Man die inreed op carnavalstoet in Duitsland “weet niet meer waarom hij dat gedaan heeft”

In februari 2020 raakten negentig mensen, onder wie ook heel wat kinderen, gewond toen een auto in Volksmarsen inreed op een bijeenkomst voor Rosenmontag, het hoogtepunt van het carnavalsfeest in Duitsland.

De 30-jarige bestuurder had opzettelijk gehandeld, aldus procureur Tobias Wipplinger maandag in de rechtbank. Volgens de openbaar aanklagers wilde hij zoveel mogelijk mensen doden. Hij was op het moment van de feiten niet onder invloed van drugs.

De naam van de bestuurder werd niet vrijgegeven, zoals dat hoort volgens de Duitse databeschermingswetten. Hij wordt vervolgd voor 91 pogingen tot doodslag en 90 gevallen van ernstige slagen en verwondingen. Volgens het parket waren meer dan 150 mensen getroffen door het incident, fysiek maar ook psychologisch. De dertiger wordt ook vervolgd voor roekeloos rijgedrag.

Volgens de aanklagers naderde de man de menigte, alvorens te versnellen en aan 50 of 60 kilometer per uur door een bareel te rijden. De wagen kwam na 42 meter tot stilstand. Volgens het openbaar ministerie wilde de man eigenlijk nog verder rijden, maar werd hij door getuigen tegengehouden.

De verdediging verklaarde maandag dat de beklaagde zich wil beroepen op zijn zwijgrecht. Hij antwoordde kort na de aanval ook niet op vragen van de speurders, waardoor het motief voor de aanval niet gekend is.

Uit het onderzoek is gebleken dat er waarschijnlijk geen politiek of extremistisch motief achter de aanval zat, aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie.

Het proces zal naar verwachting tot midden december duren.