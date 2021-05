Pintje gemiddeld 4,4 procent duurder door corona

De prijzen van bier zijn het afgelopen jaar met 4,4 procent gestegen in de supermarkten. Dat is opvallend meer dan de gemiddelde stijging tijdens de voorbije tien jaar. De toename ligt ook hoger dan in buurlanden Duitsland en Frankrijk. Dat meldt Kamerlid Kathleen Verhelst (Open Vld), die daarover vragen stelde aan staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld), maandag.

Vanaf zaterdag mogen de terrassen weer open. Het ziet er echter naar uit dat de bierprijzen op verschillende plaatsen hoger zullen liggen, weet Verhelst. AB Inbev verhoogde de bierprijs op 1 april al met gemiddeld 3,5 procent - onder meer door de coronacrisis - maar ook andere brouwers hebben prijsverhogingen aangekondigd. De regering besliste tot september de btw voor de horeca te verlagen tot 6 procent, om de heropstart van de sector een duw in de rug te geven.

Eén faillissement

In de supermarkten laten de prijsstijgingen zich intussen al voelen. De afgelopen tien jaar steeg de consumptieprijs gemiddeld met 2,5 procent per jaar, terwijl de productieprijs in die periode gemiddeld met 1,7 procent per jaar steeg. Het voorbije jaar - tussen maart 2020 en maart 2021 - bedroeg de toename liefst 4,4 procent. En tijdens dat coronajaar stegen de prijzen in België sneller dan in Duitsland en Frankrijk, maar hield de toename gelijke tred met Nederland.

De brouwerijen lijken intussen nog stand te houden. Volgens Statbel is er sinds maart 2020 maar één faillissement uitgesproken, al waarschuwt Verhelst dat corona er stevig inhakt en de economische situatie zeer ernstig blijft. Dat de terrassen zaterdag openen, noemt ze dan ook een goede zaak voor de horeca-ondernemers en de brouwers. Staatssecretaris De Bleeker belooft de prijsstijgingen te zullen opvolgen om de consument zo goed mogelijk in te lichten.