IJslandse vulkaan spuwt lava zo hoog als Eiffeltoren: “Hoogste lavafontein sinds begin uitbarstingen”

Een inwoner van de IJslandse stad Hafnarfjördur, op zo’n 40 kilometer van de vulkaan Fagradalsfjall, heeft een uniek moment kunnen vastleggen. De vulkaan is al sinds maart aan het uitbarsten, maar de inwoner merkte plots een “verandering in het gedrag van de uitbarstingen”. Enkele minuten later spoot een lavafontein tot driehonderd meter de lucht in, zo hoog als de Eiffeltoren in Parijs, en dat twee keer na elkaar. “Ongezien sinds het begin van de uitbarstingen”, klinkt het. “De hoogste lavafontein tot nog toe.”