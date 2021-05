Woensdag beslist Facebook of Donald Trump verbannen blijft of niet

Woensdag wordt beslist of de voormalige president van de VS verbannen blijft van Facebook. De onafhankelijke controlecommissie van ‘s werelds grootste sociaal medium zal dan tegen 15 uur onze tijd haar beslissing over de zaak bekendmaken. Dat heeft de commissie maandag meegedeeld. Het zogenaamde Oversight Board kan beslissingen van het management herroepen.

Facebook heeft Trumps account in januari vlak voor het einde van zijn ambtstermijn geblokkeerd. De reden hiervoor was de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers en het feit dat de president zijn sympathie voor hen uitsprak en zonder bewijs bleef beweren dat er gefraudeerd was met de presidentsverkiezingen.

Ook Twitter verbande Trump daarom van zijn platform. Deze berichtendienst maakte in tegenstelling tot Facebook al duidelijk dat er voor de ex-president geen weg terug is. Zijn Twitteraccount had meer dan 80 miljoen volgers en was Trumps belangrijkste communicatiekanaal.

Facebook heeft een controlecommissie die bestaat uit rechtsgeleerden, activisten en voormalige politici die beslissingen van het sociaal medium over de omgang met specifieke personen en inhoud kunnen controleren. Bij de weinige beslissingen die het Oversight Board genomen heeft, heeft het meerdere blokkeringen van inhoud door Facebook teruggedraaid.