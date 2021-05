Dakloze man voelt ‘onweerstaanbare drang’ om wagens te stelen

Kortrijk - Een dakloze man riskeert voor de rechtbank van Kortrijk een celstraf van drie jaar voor een reeks autodiefstallen. Hij zoekt naar bedrijfsvoertuigen die niet gesloten zijn om er naar eigen zeggen gewoon wat mee rondrijden. “Onder invloed voel ik een onweerstaanbare drang om aan de deurklink van wagens te voelen”, aldus de beklaagde in de rechtbank.

De 39-jarige is geen onbekende voor het gerecht. Vorig jaar kreeg hij nog een celstraf van twee jaar voor autodiefstal, maar enkele weken later pleegde hij alweer feiten. “Hij schuimt bedrijfsterreinen af op zoek naar wagens die niet gesloten zijn”, aldus de procureur. “Hij is verslaafd aan speed en heeft geen werk of vast adres.” De man riskeert een strenge celstraf van drie jaar.

Volgens de beklaagde had hij nooit de intentie om de wagens te verkopen, hij reed er gewoon mee rond. “Onder invloed voel ik altijd de drang om aan deurklinken te komen”, zo verklaarde hij maandag aan de rechter. Volgens zijn advocaat heeft de man naast begeleiding voor zijn verslaving ook psychologische hulp nodig. “Want ik wil echt zo niet meer verder, telkens gevangenis in, gevangenis uit”, besloot de beklaagde.