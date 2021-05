Kemar Lawrence op weg naar uitgang bij Anderlecht? Overstap naar MLS is optie

Kemar Lawrence lijkt Anderlecht te gaan verlaten. De Jamaicaanse linksback heeft er een turbulent seizoen opzitten en wil - ook om familiale redenen- terug naar de MLS. Toronto FC is een serieuze optie. Bij Anderlecht heeft hij nog een contract tot volgende zomer bij Anderlecht.

Kemar Lawrence belandde in januari 2020 op Neerpede. De Jamaicaan kwam over van het Amerikaanse Red Bulls. Bij Anderlecht beleefde hij zijn eerste Europese avontuur. Het was er een met ups en downs, zowel sportief als extrasportief. Vorig jaar verloor hij bij een motorongeluk bijna zijn broer, terwijl hij zijn vrouw en kinderen dagelijks moet missen hier in België. Die zijn immers achtergebleven in New York.

Dit seizoen kwam hij bij Anderlecht bovendien maar aan vijftien wedstrijden. De linksback blesseerde zich begin maart tegen KV Mechelen. Sindsdien kwam hij zelfs niet meer in actie voor paars-wit. Lawrence zou daarom een terugkeer naar de MLS overwegen. Toronto FC is een serieuze optie. De Amerikaanse competitie is nog maar net begonnen. Na drie speeldagen staat wel Toronto pas elfde met een puntje.

LEES OOK (+).Kemar Lawrence over zijn familie, Play-off 1 en de plichten van een linksback bij Anderlecht: “Hetlevenisaltijdhard geweest voor mij”