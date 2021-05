Alexander De Croo bezoekt vaccinatiecentrum: “een op drie volwassenen kreeg eerste prik, België staat op nummer vijf in EU”

Gent - België staat op de vijfde plaats in Europa in de rangorde van landen die hu inwoners al een eerste coronaprik hebben gegeven. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) maandagnamiddag trots aangekondigd na afloop van zijn bezoek aan het vaccinatiecentrum van Flanders Expo in Gent.

België hoort bij de top van Europa wat de vaccinatiecampagne betreft, zei de premier. “Vandaag hebben een op de drie volwassenen in ons land hun eerste prik gekregen. We zijn daarmee de nummer vijf van Europa, en dat is een goede zaak. Dat toont dat we erin geslaagd zijn om dit bijzonder nauwgezet te organiseren”, aldus De Croo.

Alexander De Croo (links) en Gents burgemeester Mathias De Clercq (rechts). Foto: BELGA

De premier kreeg een rondleiding in het Gentse vaccinatiecentrum. Hij liep er stap voor stap het vaccinatieparcours af. De Croo ging in gesprek met medische en niet-medische medewerkers en met mensen die hun inenting kregen. “Ik wil de vrijwilligers een hart onder de riem steken”, zei de premier in een video-interview met Belga. “Ik hoor dat de mensen die gevaccineerd worden tevreden zijn over de manier waarop het georganiseerd wordt. Ik heb heel veel tevreden mensen gezien, allemaal mensen met een mondmasker maar wel met een smile tot achter hun oren.”

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq weet dat Flanders Expo nu voor het eerst op volle toeren begint te draaien. “’t Zal vollenbak zijn. In Gent komen deze week voor het eerst acht vaccinatiestraten in gebruik. We gaan in een hoge versnelling. 20.000 prikjes zullen hier deze week gezet worden.”

De premier beaamt: “Deze week komt de vaccinversnelling. We gaan acht miljoen vaccins geleverd krijgen in de weken die komen. Dus is het belangrijk dat de versnelling die we deze week inzetten pico bello verloopt.”