Jonatan Medart maakte een ludieke video en is nu een Tiktok-ster, inclusief lucratieve deals: “Zo véél, voor zo weinig werk”

2020, wat een jaar. Wat als een ludiek filmpje begon, werd een virale video die tot in Azië navolging kreeg. En of 2020 een ongelooflijk jaar was voor Jonatan Medart. Begonnen met Tiktok, 423.000 volgers en overal waar hij komt, wordt hij nageroepen: Jeetjemina! Flappies! Maar ten huize Medart in Gent blijft het rustig. “Al schrok iedereen wel van de bedragen die bedrijven mij bieden voor reclame.”

Hij mixt het sappigste Gents met wat Hollandse woorden – z’n moeder is Nederlandse, vader is Gentenaar – en in dat taaltje maakt Jonatan Medart leuke video’s op Tiktok. Filmpjes over school, over tv, ...