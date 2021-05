Wolvin Noëlla heeft nieuwe wolfjes geworpen: “Belangrijk dat ze nu rust krijgen”

Wolvin Noëlla, die vertoeft in de Limburgse bossen, heeft nieuwe jongen gekregen. Dat meldt het Vlaamse agentschap Natuur en Bos. Er zijn opnieuw extra beschermingsmaatregelen van kracht.

Hoeveel welpen de wolvin heeft geworpen, is nog niet duidelijk. Op camerabeelden was te zien dat de zwangere buik van Noëlla verdwenen is. De welpen verlaten het nest normaal gezien na vier tot zes weken voor kleine uitstapjes, maar Natuur en Bos verwacht dat de jongen zich pas eind juni voor het eerst zullen laten zien voor de wildcamera’s.

Ongewenste bezoekers

Net als vorig jaar worden extra maatregelen genomen om de welpen te beschermen. “Er geldt extra waakzaamheid in het gebied. Natuurinspectie en boswachters zullen vaker patrouilleren en er staan in het hele Boslandgebied meer dan vijftig camera’s. Dat moet ongewenste bezoekers ontmoedigen”, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos.

Natuurverenigingen gaan ervan uit dat jagers de verdwenen wolvin Naya en haar welpen in 2019 ombrachten. Het onderzoek daarnaar loopt nog. De overheid nam extra maatregelen om de dieren te beschermen. Noëlla kreeg vorig jaar al vijf welpen, drie van die dieren zijn nog in leven.

De dieren leven nu een tijdje teruggetrokken. “De jongen worden de eerste weken gezoogd door de moeder in het nest. Beelden pups lichting 2021 verwachten we einde juni”, klinkt het nog.

Camerabeelden bevestigen dat Noëlla (nog hoogdrachtig op foto) geworpen heeft. Nu is belangrijk dat dieren niet gestoord worden. Jongen worden de eerste weken gezoogd door de moeder in het nest. Beelden pups lichting 2021 verwachten we einde juni. pic.twitter.com/SoMAxvoS5B — INBO - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (@INBOVlaanderen) May 3, 2021

bekijk ook

Noëlla en August kregen vijf welpjes in 2019