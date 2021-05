Moeskroen-eigenaar Gerard Lopez wil Southampton overkopen

Moeskroen-eigenaar Gerard Lopez verkocht onlangs het Franse Lille OSC nog, maar zou volgens France Football nu zijn oog op Southamptom hebben laten vallen. Gao Jisheng, de Chinese projectontwikkelaar en zakenman die drie jaar geleden een belang van 80 procent in Southampton kocht, probeert de Premier League-club al meer dan twaalf maanden zonder succes te verkopen.

Volgens France Football heeft Moeskroen-eigenaar Gerard Lopez zich gemeld als potentiële koper van Southampton. De voormalige eigenaar van Lille OSC dat hij in december aan een Luxemburgse groep verkocht, biedt naar verluidt 125 miljoen euro voor Southampton. Huidig eigenaar Gao Jisheng betaalde destijds ongeveer het dubbele van dat bedrag voor de Saints. Ook de familie Liebherr heeft overigens nog steeds een vijfde van het kapitaal in handen heeft.

De grootste aantrekkingskracht voor Lopez, die naar verluidt de boekhouding van de club grondig heeft doorgelicht, is de waarde van de huidige ploeg van Southampton: 260 miljoen euro op zijn minst. De club is bovendien eigenaar van een stadion met 32 000 zitplaatsen, St Mary’s. Al vallen de financiële resultaten de laatste jaren wel tegen (87,5 miljoen euro verlies in 2019-20, 39 miljoen euro het seizoen daarvoor).