Ongeziene woede-uitbarsting van Ruud Vormer in de kleedkamer: “Wat zijn we fucking aan het doen, tegen fucking Anderlecht!”

Ruud Vormer was afgelopen zondag allerminst tevreden met het spel dat Club Brugge op de mat legde tegen Anderlecht. In een filmpje dat Club Brugge op sociale media postte, is te zien hoe de Brugse kapitein een woede-uitbarsting heeft en zijn ploegmaats op scherp stelt tijdens de rust. Ook de motivatiespeech van Philippe Clement vooraf en de beleving van Bas Dost komen nadrukkelijk in beeld.

“Waar zijn we vandaag mee bezig? Wat zijn we fucking aan het doen man? Tegen fucking Anderlecht. Komaan, leg jullie energie erin!”, brult de Brugse kapitein Ruud Vormer tijdens de rust van de wedstrijd tegen Anderlecht in de kleedkamer. Een flesje water keilt hij intussen keihard tegen de grond. Zijn tirade hielp even, want Noa Lang scoorde vijf minuten na de rust het openingsdoelpunt. Maar de match eindigde uiteindelijk op 2-2. Niet wat Club Brugge ervan verwacht had en zeker niet wat Vormer ervan verwacht had.

Het filmpje toont ook nog de motivatiespeech van Philippe Clement enkele uren voor de wedstrijd. De coach van blauw-zwart legt de nadruk op het werk van de supporters die het Jan Breydelstadion hadden versierd. Ook Bas Dost komt nadrukkelijk in beeld. Hij toont zich ook een van de echte leiders in de Brugse kleedkamer en geeft kritiek op de VAR.