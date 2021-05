Schade na een eerdere aanval in Irak. Foto: REUTERS

Er zijn maandagavond drie raketten afgevuurd op een luchtmachtbasis ten noorden van Bagdad waar Amerikaanse soldaten gelegerd zijn, zo heeft een leidinggevende van de veiligheidsdienasten aan het Franse persbureau AFP gezegd.

Het is al de tweede aanval van dit soort op 24 uur tijd. Zondagvond viseerden twee raketten de luchthaven van Bagdad waar eveneens Amerikaanse troepen zijn ontplooid, in het kader van de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).