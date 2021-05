‘Bonnie en Clyde’ schuldig aan ontvoering en roofmoord op Christine Lenaerts

Grobbendonk - Marco Laudet (46) en Ashley Van De Velde (36) zijn allebei schuldig aan de ontvoering en de daaropvolgende roofmoord op verpleegster Christine Lenaerts uit Grobbendonk. Dat heeft de Antwerpse assisenjury beslist.

De twaalfkoppige jury had maar een paar uur bedenktijd nodig , om ‘ja’ te antwoorden op vier van de zes vragen die hen voor elk van de twee beschuldigden werden voorgelegd. Laudet en Van De Velde, bijgenaamd ‘de Bonnie en Clyde van de Kempen’, hebben Lenaerts in april 2018 drie dagen lang ontvoerd. Ze deden dat om de bankkaarten, het geld en de auto van de verpleegster te kunnen stelen, zo oordeelde de jury. Dat gebeurde met geweld.

Het duo heeft zich vervolgens ook schuldig gemaakt aan de roofmoord op Lenaerts, met als doel om de straffeloosheid van de diefstal te verzekeren.

Laudet en Van De Velde hadden op hun laatste proces dag schuldig gepleit. Advocaat-generaal Bjorn Backx had al hard uitgehaald naar het koppel in zijn requisitoir. “Ze zijn op een weerzinwekkende manier tekeergegaan, gedreven door geldgewin. Dit was een laffe moord op een doodsbange, weerloze verpleegster. Hier in de rechtszaal zetten ze die laffe houding verder. “

Pure horror

Meester Kris Luyckx, die als advocaat de familie van Christine Lenaerts bijstaat, vroeg de jury om zich niet in de luren te laten leggen door de verhalen van de twee: “Het zit in hun DNA om nooit de waarheid te zeggen.”

Slachtoffer Christine Lenaerts Foto: if

De advocaten van de twee beschuldigden hadden gepleit dat ze de aanklacht van roofmoord niet betwisten. De jury mocht van hen met een gerust hart ‘ja’ op de vragen antwoorden. “Wat daar gebeurd is, is pure horror. Wat dit allemaal nog vreselijker maakt, is dat Christine Lenaerts een doodbraaf mens was”, aldus advocaat Bert Vanmechelen, de advocaat van Van De Velde.

Laudet en Van De Velde hopen vooral dat de jury morgen mild zal zijn, als er straffen worden uitgedeeld. Hun advocaten gebruikten hun pleidooi vooral om de jury warm te maken voor verzachtende omstandigheden. Daarbij hadden ze het voornamelijk over de weinig benijdenswaardige jeugd van de twee.

De twee riskeren allebei om tot een levenslange celstraf veroordeeld te worden.