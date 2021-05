Eerst wel, dan niet: Annelies Verlinden trekt optie voor testevent La Boum 3 weer in

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zag zich genoodzaakt tot een bruuske bocht over La Boum, het “feest” dat al tot twee keer toe ontaardde in een veldslag in Brussel. Eerst opperde ze dat het eventueel een testevent kon worden. Tegen de avond was het al dat “er voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum alleszins geen plaats is.”

Na twee zwaar uit de hand gelopen edities wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zo snel mogelijk in debat gaan met de organisatie achter La Boum. Om te vermijden dat het weer tot een veldslag komt, want die organisatie heeft intussen al een aanvraag voor een derde editie ingediend.

Verlinden heeft begrip voor jongeren die sociale contacten missen, maar er zakten ook bewust relschoppers op La Boum af, zegt ze. Dus moet er gepraat worden voor de veiligheid. En, opperde Verlinden, eventueel kan er ook gepraat worden om er een testevent van te maken.

Daar gingen verschillende wenkbrauwen van fronsen. Politievakbond VSOA noemt het idee een slag in het gezicht van de alle politieagenten die zich inzetten om de maatregelen te laten naleven. “Zo’n voorstel is te zot voor woorden”, zegt vakbondsman Vincent Houssin. “Ik ga er vanuit dat het om een communicatiefout gaat. Dit zou een kaakslag zijn voor de politie, maar ook voor de mensen in de zorg die zich al meer dan een jaar dubbel plooien, voor de mensen die iemand verloren, voor iedereen die zich wel aan de regels houdt.”

Hij wijst erop dat op La Boum de coronamaatregelen bewust overtreden werden. En dat er rotte appels tussen zaten die bewust de confrontatie met de politie opzochten. “Dan kijk je toch beter naar de sectoren die het wel goed voor hebben met de maatschappij voor de testevents en aandacht hebben voor de maatregelen. Zoals de cultuursector of de sport.”

Zelfs als de organisatie van La Boum het zou willen, moeten er nog wel heel wat stappen passeren voor ze een testevent kunnen worden. De aanvraag moet eerst bij het stadsbestuur passeren, dan bij de bevoegde gemeenschapsminister - cultuur, toerisme, jeugd… -, vervolgens bekijkt het coronacommissariaat de aanvraag en dan moeten de minister van Volksgezondheid, de minister van Binnenlandse Zaken en de bevoegde minister hun groen licht geven.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakte alvast duidelijk dat hij opening zag voor een derde editie van La Boum. “Ik wil gerust in gesprek gaan met jongeren, en luisteren en begrijpen. Maar wie zoiets organiseert weet dat hij problemen organiseert”, zei hij. “En daar ga ik niet mee in dialoog. Een evenement als dit, leidt enkel tot geweld.”

Op het kabinet van Verlinden benadrukten ze eerst nog dat er geen concreet plan ligt. “De minister heeft zich niet uitgesproken dat het er daadwerkelijk komt”, zei haar woordvoerster. “Iedereen heeft het recht om een aanvraag in te dienen voor een testevent. De organisatoren van La Boum mogen haar daarvoor contacteren.”

Tegen maandagavond trok het kabinet haar uitspraak helemaal terug. “De voorwaarden voor deze testevenementen zijn streng, omdat in elk geval de veiligheid en gezondheid van de deelnemers moeten worden gegarandeerd”, klonk het. “Voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum 1 en 2, is alleszins geen plaats.”