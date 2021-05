Verrassend einde van soap rond Erling Haaland? “Hij blijft bij Borussia Dortmund, Lewandowski bleef ook langer dan verwacht”

“Erling Haaland zal ook volgend jaar een Dortmund-speler zijn. Hij trekt zich niets aan van de geruchten en geeft vol gas voor BVB. De manier waarop hij meejuichte op de tribunes laat zien hoezeer hij zich nog identificeert met ons team”, zei Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke in een interview met de Duitse zender Sport1. Jadon Sancho daarentegen zal naar alle waarschijnlijkheid Borussia Dortmund komende zomer wel verlaten.

De afgelopen weken wordt Haaland aan zowat elke Europese topclub gelinkt, maar Watzke maakt zich geen zorgen. “Ik lees dat allemaal niet eens meer. Voor mijn part geeft zijn makelaar Mino Raiola elke dag een nieuw interview om hem in de markt te zetten. Het is geen probleem voor ons. Met Robert Lewandowski hielden we eerder al eens een topspeler langer dan verwacht. Robert sputterde eerste tegen, maar accepteerde onze keuze uiteindelijk toch. Het seizoen daarop werd hij topscorer. Het zou me niet verbazen als Erling dat ook deed,” aldus Watzke.

Jadon Sancho. Foto: ISOPIX

Jadon Sancho zou daarentegen wel mogen vertrekken komende zomer. “Er is een akkoord met Jadon dat hij onder bepaalde voorwaarden mag vertrekken”, liet Dortmund weten in een verklaring over de situatie rond de sterspelers. Ook de 21-jarige Sancho is populair bij heel wat topclubs en zou zo’n 100 miljoen euro moeten opbrengen. Zo’n princiepsovereenkomst is er niet met Haaland.