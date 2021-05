Gaan onze agenten te snel uit de bocht met geweld? “Hoe je het draait of keert, dit zijn ook maar mensen”

Minister Annelies Verlinden maakte maandag duidelijk dat “disproportioneel geweld” van de politie na La Boum 2 niet getolereerd wordt. Paul Jacobs, docent ethiek aan de politieschool, vindt dat er in de opleiding veel meer moet worden ingepeperd dat geweld alleen maar mag als het strikt noodzakelijk is. “Dat moet de basisattitude zijn die agenten permanent meekrijgen en waar ze op gescreend worden.”

“Geweld ten aanzien van politie kan niet, ook disproportioneel geweld van de politie ten aanzien van mensen tolereren we niet.” Nadat La Boum 2 in het Brusselse Ter Kamerenbos uitdraaide in een regelrechte ...