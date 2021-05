Dedryck Boyata sprokkelt met Hertha Berlijn broodnodig punt in Mainz

In een inhaalwedstrijd van de 29e speeldag in de Duitse Bundesliga heeft Hertha Berlijn maandag 1-1 gelijkgespeeld bij Mainz. Het was voor Hertha de eerste wedstrijd na een quarantaineperiode. Dodi Lukebakio, een van de spelers die met het coronavirus besmet bleek, zat niet in de kern. Dedryck Boyata mocht in de 61e minuut invallen.