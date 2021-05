Zij effenen ons pad naar de vrijheid: “Hier kan je tenminste écht iets doen”

Antwerpen -

In het vaccinatiecentrum van Antwerpen hebben ze maandag hun 100.000ste inwoner gevaccineerd. Na een trage start draaien de centra op volle toeren. De komende weken worden 8 miljoen vaccins geleverd, en tegen juni moeten elke week 800.000 vaccins worden gezet. Dus is het doorwerken voor alle medewerkers en vrijwilligers, ieder in zijn rol. Wie zijn ze, die medewerkers, en waarom effenen ze voor ons het pad naar de vrijheid?