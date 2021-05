PSG neemt pas op laatste moment beslissing over Mbappé voor kraker tegen Manchester City in Champions League

Paris Saint-Germain reisde met Kylian Mbappé in de kern af naar Manchester, waar het dinsdag in de halve finales van de Champions League een 2-1 achterstand moet zien goed te maken tegen het City van Kevin De Bruyne. De Franse sterspeler blijft wel onzeker voor het Europese duel, in de competitiewedstrijd tegen Lens bleef hij zaterdag wegens een contractuur in de rechterkuit aan de kant.

“Ik wacht tot het laatste moment om te beslissen of hij speelt of niet” vertelde Pochettino maandag. “Maandagavond traint hij individueel. We zullen zien hoe zijn vorm is. We kunnen hem alleszins gebruiken.”

City-coach Pep Guardiola gaat er alvast van uit dat Mbappé speelt. “Ik hoop het ook. Voor hem, voor de match, voor het voetbal. Hij is een geweldige voetballer en ik kijk ernaar uit om hem weer te zien spelen.”