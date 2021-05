Mbaye Diagne scoort voor West Bromwich maar degradatie lijkt onafwendbaar na draw tegen Leander Dendoncker

Mbaye Diagne (ex-Club Brugge) heeft met West Bromwich Albion alweer niet kunnen winnen tegen onze landgenoot Leander Dendoncker. Voor West Brom lijkt de degradatie zo stilaan onafwendbaar. Voor Wolverhampton staat er met nog vier speeldagen te gaan niets meer op het spel dit seizoen.

Op slag van rust had Fabio Silva Wolverhampton op voorsprong gebracht, maar in de tweede helft was West Brom duidelijk de sterkste ploeg. Rode Duivel Leander Dendoncker, die een eerder onzichtbare wedstrijd afwerkte, kon niet verhinderen dat Diagne met een rake kopbal de gelijkmaker maakte iets voorbij het uur. De wedstrijd eindigde op 1-1.

West Brom staat voorlaatste en lijkt samen met het al veroordeelde Sheffield United te zullen zakken. Al kan het mathematisch nog...