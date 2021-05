“Pedagogische tik” van Francken verdeelt N-VA: “Wat is er mis met een goeie klets op de poep?”

Door fors uit te halen naar CD&V, dat volgens hem “de pedagogische tik gelijk wil stellen aan kindermishandeling”, heeft Theo Francken (N-VA) weinig vrienden gemaakt. Niet bij CD&V, “want mijn voorstel heeft het helemaal niet over een pedagogische tik, laat staan dat ik die strafrechtelijk wil maken”, zegt indiener Koen Geens (CD&V). Maar ook niet binnen zijn eigen partij. “Dit is een persoonlijk standpunt van Theo. Geen enkele vorm van geweld is pedagogisch nog te verantwoorden.”