De week van de versnelling: vaccinatiecampagne komt nu écht op stoom met recordcijfers in Vlaanderen

De vaccinatiecampagne komt nu helemaal op dreef, verkondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) in Gent. “Vandaag hebben 1 op de 3 volwassenen in ons land hun eerste prik gekregen. We zijn daarmee het nummer vijf in Europa.” In Vlaanderen worden deze week zelfs 468.000 vaccins gezet. Een record, zegt de woordvoerder van Wouter Beke (CD&V). Wij zetten nog eens alle cijfers op een rijtje.