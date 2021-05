Personeel Let’s Go Urban is job kwijt en voelt zich genegeerd door stad Antwerpen

Antwerpen - De zeven personeelsleden van Let’s Go Urban (LGU) zijn hun job kwijt en zeggen dat ze dat via de pers hebben moeten vernemen. “We vinden het zeer hard en onrechtvaardig hoe dit gebeurd is”, schrijven ze in een reactie op Instagram. Oppositiepartij Groen steun hen hierin.

Het Antwerpse schepencollege besliste vorige week om de samenwerking met LGU van Sihame El Kaouakibi stop te zetten. Kras Jeugdwerk, dat al gehuisvest is in het Urban Center op het Kiel, zal een tijdelijk aanbod creëren voor de jongeren van LGU. Op langere termijn zal de stad via een open oproep op zoek gaan naar een nieuwe partner met een aanbod rond urban culture.

In een interview met Het Nieuwsblad was Antwerps schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) zeer duidelijk over het lot van de LGU-medewerkers.

“Ik ben daar eerlijk over en het is pijnlijk: maar in eerste instantie moeten wij er als stad voor zorgen dat Kras de werking kan voortzetten en dat er een toekomst is voor al die jongeren”, zegt Beels. “De medewerkers van LGU maken daar geen deel van uit.”

Vernomen via de pers

Dit kwam hard aan bij de LGU-medewerkers. Zij moesten dit maandagochtend lezen in de pers. In de namiddag kregen ze extra toelichting van Annemie Moens, de voorlopige bewindvoerster van LGU. De medewerkers wensen geen verdere toelichting te geven bij deze verklaring. Ook Beels onthoudt zich van extra commentaar.

De medewerkers uiten wel hun onvrede via sociale media.

“De stad blijft ons team negeren en we zijn helaas echt einde verhaal”, schrijven ze op Instagram. “We vinden het zeer hard en onrechtvaardig hoe dit gebeurd is. Het breekt ons hart. Op lange termijn zullen ze een open oproep doen voor een nieuwe organisatie die zal inzetten op urban cultuur. Ook hier zullen we niet bij betrokken zijn.”

De jongeren van LGU nemen het in een emotionele brief aan Jinnih Beels ook op voor de medewerkers en dringen aan op een gesprek.

“Nu staan we voor een gesloten deur en hebben wij, de jongeren, het gevoel dat we weeral slachtoffer zijn”, aldus de brief. “Tijdens deze pandemie was LGU voor velen onder ons het enigste lichtpuntje dat ons de hoop en de moed gaf om door te zetten. LGU, en dan vooral de medewerkers, hebben ons door deze moeilijke tijden geholpen, begeleid en stonden daar voor ons klaar wanneer we op het randje stonden om op te geven. Het komt dus werkelijk hard aan als de werking doorgaat, maar zonder de werknemers. Deze werknemers die voor ons niet enkel LGU maar ook een toevlucht zijn, een luisterend oor zijn, en voornamelijk een mentor zijn.”

“Juiste begeleiders leren jongeren om hun plaats te vinden in deze samenleving waarin haat en stigmatisatie nog tot de dag van vandaag door politici wordt verspreid. Het is dan ook aan de politiek om hierin op te treden en hopelijk de wensen van de jongeren in acht te nemen. Vandaar deze mail aan u, Jinnih Beels”, schrijven de jongeren.



Antwerps Groen-fractieleider Imade Annouri vindt de manier waarop de medewerkers van LGU nu worden behandeld “grof” en ‘fout”.

“Politieke verantwoordelijkheid is blijkbaar onbestaande, maar zij die absoluut geen fouten hebben gemaakt, betalen wel de prijs”, zegt Annouri. “Sterker nog, sommigen hebben mee aan de alarmbel getrokken. En als bedanking krijgen ze niet via mail, telefoon of een apart gesprek, maar via de krant te lezen dat ze geen job meer zullen hebben. Dat zij dit zo moeten vernemen is grof en fout.”

Lees hier de integrale brief van de LGU-jongeren aan schepen Jinnih Beels:

Beste Schepen Jinnih Beels

Wij jongeren van Let’s Go Urban, hebben vernomen dat de huidige werking tussen de LGU-medewerkers en de stad wordt stopgezet. We appreciëren het aanbod om de werking voort te zetten ten voordele van de jongeren, echter zien wij hier niet het voordeel van als de medewerkers van LGU hier geen deel van uitmaken.

Gedurende 12 jaar hebben veel jongeren zich aangesloten aan de organisatie. Voor velen was het een dansplek, studieplek of ontspanningsplek, maar bovenal was het voor iedereen een tweede thuis. De laatste maanden hebben we dagelijks slecht nieuws gekregen i.v.m. LGU en de werking ervan. Dit kwam heel hard aan voor de medewerkers en de jongeren, maar de jongeren konden altijd terecht bij de medewerkers voor een gesprek, steun en toeverlaat.

Nu staan we voor een gesloten deur en hebben wij, de jongeren, het gevoel dat we weeral ten slachtoffer zijn gevallen. Tijdens deze pandemie was dit voor vele onder ons het enigste lichtpuntje dat ons de hoop en moed gaf om door te zetten. We kunnen geen kant meer op en dit is ontzettend teleurstellend maar voornamelijk ontmoedigend. Het is veelal duidelijk dat de jongeren, weeral wij, heel hard hebben geleden onder de maatregelen die zijn genomen tijdens de pandemie. LGU, en dan vooral de medewerkers, hebben ons door deze moeilijke tijden geholpen, begeleid en stonden daar voor ons klaar wanneer we op het randje stonden om op te geven. Het komt dus werkelijk hard aan als de werking doorgaat met de jongeren, maar zonder de werknemers, deze werknemers die voor ons niet enkel LGU maar ook een toevlucht zijn, een luisterend oor zijn, en voornamelijk een mentor zijn!

De medewerkers hebben altijd geprobeerd om de jongeren te ondersteunen desondanks de sluiting van LGU al door de media de ronde deed en hebben tot het bittere einde gestreden om ons op de beste mogelijke manier te begeleiden.

Antwerpen bevat een zeer diverse samenleving, waar verscheidene jongeren uit verschillende culturen samen komen. Juiste begeleiders leren jongeren om hun plaats te vinden in deze samenleving waarin haat en stigmatisatie nog tot de dag van vandaag door politici wordt verspreid. Het is dan ook aan de politiek om hierin op te treden en hopelijk de wensen van de jongeren in acht te nemen, vandaar deze mail aan u Jinnih Beels. Via deze weg hopen wij u bereikt te hebben en onze betrachting te hebben verduidelijkt.

Wij zouden graag op een gesprek komen, om het fenomeen te bespreken en moest dit door de maatregelen niet kunnen, staan we met alle jongeren altijd paraat voor een zoom gesprek.

Alvast bedankt.

De jongeren van LGU