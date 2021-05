“Mats Rits heeft last van het Deschacht-syndroom”

De cijfers bewijzen: Club Brugge met of zonder Mats Rits is een wereld van verschil. Toch verraste Philippe Clement zondag vriend en vijand door Odilon Kossounou voor de verdediging te posteren, ten koste van de Antwerpenaar. “Ik weet niet of Philippe vandaag nog zo gelukkig is met die keuze”, aldus Franky Van der Elst.