Bill (65) en Melinda Gates (56) gaan scheiden na 27 jaar huwelijk: “We geloven niet dat we nog langer kunnen groeien als koppel”

Na een huwelijk van 27 jaar en na een fortuin van 124 miljard dollar bij elkaar te hebben gespaard hebben Bill en Melinda Gates aangekondigd om na bijna drie decennia uit elkaar te gaan. De 65-jarige Microsoft-oprichter - de vierde rijkste man ter wereld - maakte het nieuws van zijn scheiding zelf bekend op Twitter.

“Na veel nadenken en veel werken aan onze relatie, hebben we de beslissing genomen om ons huwelijk te beëindigen”, twitterde Bill Gates. “We geloven niet langer dat we samen kunnen groeien als een koppel in deze volgende fase van ons leven.”

“In de afgelopen 27 jaar hebben we drie ongelooflijke kinderen opgevoed en een stichting opgebouwd die over de hele wereld werkt om alle mensen in staat te stellen een gezond en productief leven te leiden.”

Gates, de vierde rijkste man ter wereld met een vermogen van om en bij 124 miljard dollar (102 miljard euro), huwde in januari 1994 met Melinda op het zonnige Hawaï. De twee hadden elkaar leren zeven jaar eerder leren kennen bij Microsoft. Als projectmanager was Melinda Gates - néé French - verantwoordelijk voor Microsoft Encarta en Expedia. In 1996 verliet Melinda het bedrijf om zich op het gezin te richten.

De familie Gates bracht drie kinderen groot: Jennifer, 25, Rory, 21 en Phoebe, 18. Het koppel richtte in 2000 de Bill & Melinda Gates Foundation op. De grootste liefdadigheidsinstelling ter wereld. De twee filantropen stoppen duizelingwekkend veel geld in programma’s om armoede te bestrijden, het klimaat te redden en ziekten - waaronder ook het coronavirus - de wereld uit te helpen. Aan de Oxford University gaven ze fondsen om een vaccin te ontwikkelen.

Onderzoekers die vrezen dat de breuk een impact zal hebben op hun studies, kunnen op beide oren slapen. Want ondanks de breuk blijven ze geloven in hun missie.

“We blijven ons werk bij de stichting voortzetten en dus ook samenwerken”, verklaart Gates, die vraagt om verder met rust gelaten te worden. “We vragen om ruimte en privacy voor ons gezin terwijl we door dit nieuwe leven navigeren.”