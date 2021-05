Yari Verschaeren maakt Anderlecht nerveus door voorlopig niet in te gaan op voorstel om contract te verlengen

Anderlecht ziet in Yari Verschaeren (19) nog steeds een topper voor de toekomst. Alleen loopt zijn contract in juni 2022 af. RSCA bood hem een verlenging aan, maar de dribbelaar houdt al 4 maanden de boot af. Dat maakt paars-wit toch ongerust. Een scenario waarbij Verschaeren in zijn laatste contractjaar onder zijn marktwaarde kan vertrekken, willen de Brusselaars vermijden. “De bal ligt in zijn kamp.”

De marktwaarde van Yari Verschaeren wordt door de website Transfermarkt.de op 11 miljoen euro geschat. Hij representeert niet alleen sportieve kwaliteiten, maar ook heel wat kapitaal waarop Anderlecht rekent. Zonder verlenging is Verschaeren volgend jaar transfervrij, en deze zomer al heel wat minder waard. Daarom startte paars-wit vorig jaar al de onderhandelingen op om zijn contract tot 2022 te verlengen. “We vroegen Yari, zijn ouders en zijn makelaar maanden geleden al om rond de tafel te zitten”, zegt sportief directeur Peter Verbeke. “Zij kennen ons voorstel, maar voorlopig gaan ze niet in op dat aanbod. Ik zei Yari wel dat hij elk moment van de dag mijn bureau mag binnenstappen om te verlengen.”

Het gaat niet zozeer om het financiële aspect. Verschaeren heeft al een mooi jaarsalaris, maar het jeugdproduct wil een sportief project. “Yari krijgt hier alleen maar liefde en vertrouwen”, vervolgt Verbeke. “Hij is een kind van het huis en hij heeft bij ons – mede door blessures – zijn limiet nog niet bereikt. Ik begrijp dat hij kansen wil zien om zich verder te ontwikkelen, maar straks spelen we Europees en tegenwoordig staat hij in de basis. Toch belangrijk.”

Al kan Anderlecht natuurlijk niemand garanties bieden. Volgens seizoen komt Refaelov en zondag op Club Brugge (2-2) speelde Verschaeren niet zijn beste match. Hij werd in de 59ste minuut vervangen door Jacob Bruun Larsen, die met een assist en goal solliciteerde naar een basisplaats. Hoe zal de tiener reageren als hij straks weer naast de ploeg valt? Het wordt een moeilijke evenwichtsoefening, want Bruun Larsen is een huurling die niet zal blijven.

Straks naar het EK?

En er is nog een probleem. Verschaeren zit weliswaar niet in de vorm van zijn leven, maar de kans is reëel dat hij toch naar het EK gaat. Zeker als Roberto Martinez straks 26 spelers mag meenemen. Eén goeie match of invalbeurt op dat EK en Verschaeren speelt zich in de kijker van heel Europa. Als hij tegen dan niet bijgetekend heeft, zit Anderlecht in een nog zwakkere positie. “Klopt”, besluit Verbeke. “Maar ik kan Yari niet vastbinden en dwingen om te tekenen. De bal ligt in zijn kamp. Al wil ik hem ook geen druk opleggen. We hopen alleen dat hij ingaat op onze vraag om te verlengen.”