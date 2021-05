Op de 34e speeldag in de Italiaanse Serie A hebben Daan Dierckx en Maxime Busi maandag met Parma een 1-0 nederlaag geleden op het veld van Torino. Mergim Vojvoda scoorde het enige doelpunt van de partij in de 63e minuut. Dierckx startte in de basis, werd al na 10 minuten geel geboekt en bleef bij de rust in de kleedkamers. Busi mocht een kwartier voor tijd invallen.