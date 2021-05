“Pfizer-vaccin binnen week goedgekeurd voor 12- tot 15-jarigen in VS”

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zal tegen begin volgende week het gebruik van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goedkeuren voor 12- tot 15-jarigen. Dat hebben federale ambtenaren gezegd aan The New York Times. Het vaccin heeft in de VS al een noodgoedkeuring voor gebruik bij 16-plussers.

Pfizer maakte testresultaten bekend die tonen dat het vaccin bij 12- tot 15-jarigen minstens even goed werkt als bij volwassenen. Geen van de adolescenten die het vaccin kregen in de klinische test ontwikkelde een symptomatische besmetting. Eind maart kondigde Pfizer aan dat deelnemers een sterke immuunreactie ontwikkelden en ongeveer dezelfde bijwerkingen ervaarden als 16- tot 25-jarigen.

Als de FDA zijn goedkeuring verleent, wat mogelijk al eind deze week zou kunnen gebeuren volgens de ambtenaren die anoniem wensen te blijven, is het aan het vaccinadviespanel van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De CDC zou allicht de dag nadien samenkomen om de testresultaten te evalueren en adviezen voor het gebruik te formuleren.

De verwachte goedkeuring roept bij sommige experts evenwel vragen op. “Ik denk dat we een nationaal en globaal gesprek moeten hebben over de ethiek van onze kinderen vaccineren die weinig risico lopen op ernstige complicaties van het virus, wanneer er niet genoeg vaccins zijn in de wereld om volwassenen te beschermen die een hoog risico lopen op overlijden”, zei Jennifer Nuzzo, epidemioloog aan het Johns Hopkins Center for Health Security. De VS hebben veel meer vaccins besteld dan nodig zijn om elke Amerikaan te vaccineren, en hebben momenteel al een overschot van tientallen miljoenen dosissen die nog niet toegediend zijn.

Vanaf september in ons land

In ons land zien experts wel goede redenen om kinderen en jongeren te vaccineren. “Anders laat je ongeveer 2 miljoen mensen ongevaccineerd en dat maakt het een stuk moeilijker om de groepsimmuniteit van 70 à 80 procent gevaccineerden te bereiken”, zei Pierre Van Damme (UAntwerpen), vaccinoloog en lid van de Taskforce vaccinatie, in De Morgen.

De Taskforce Vaccinatie werkt aan een advies rond het vaccineren van tieners. In de zomervakantie zouden 16- en 17-jarigen met het Pfizer-vaccin ingeënt kunnen worden. Dat vaccin kreeg van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA al toestemming voor die leeftijden.

Pfizer heeft ook de onderzoeksresultaten die tonen dat het vaccin bij 12- tot 15-jarigen erg goed werkt bij het EMA ingediend. Als het EMA daarover eveneens toestemming geeft, kunnen ook die pubers mogelijk al vanaf september een Pfizer-prik krijgen.

Ook bij Johnson & Johnson, AstraZeneca en Moderna lopen nu testen bij jongeren en kinderen. Pfizer en Moderna testen het vaccin momenteel zelfs bij kinderen tussen 6 maanden en 11 jaar oud.