Drie doden bij ongeval met vermoedelijke smokkelboot in VS

Bij een bootongeluk in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zijn drie mensen om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer van San Diego zondag bekendgemaakt. De opvarenden waren waarschijnlijk migranten die illegaal de VS werden binnengesmokkeld.

De overbevolkte boot leed schipbreuk voor de kust van San Diego. Het 12 meter lange vaartuig werd volledig vernield. Op videobeelden van ooggetuigen was te zien dat de opvarenden in het water springen in een poging om hun leven te redden. Drie mensen overleefden het ongeval niet, zegt de brandweer. Zevenentwintig gewonden werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht.

Volgens een ambtenaar van de Amerikaanse grensbewakingsdienst CBP wijst alles erop dat het om een smokkelboot ging die migranten illegaal de VS wilde binnenbrengen. San Diego ligt in het zuiden van Californië, aan de grens met Mexico. De VS worden sinds enkele maanden geconfronteerd met een forse stijging van het aantal illegale overschrijdingen van de grens met Mexico.

Foto: AFP