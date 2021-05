Gewapende persoon neergeschoten die hoofdkwartier CIA probeerde binnen te komen

Een gewapende persoon is maandag neergeschoten door FBI-agenten na een patstelling van enkele uren bij de toegangspoort van het CIA-hoofdkwartier nabij Washington DC. Dat heeft de Amerikaanse federale politiedienst bekendgemaakt.

De onbekende persoon – er werden geen details over zijn identiteit bekendgemaakt – wilde door de eerste poort rijden, maar werd tegengehouden en beveiligingspersoneel probeerde urenlang de persoon ervan te overtuigen zich over te geven.

De FBI zei in een verklaring dat de persoon “met een wapen uit zijn voertuig tevoorschijn kwam” toen de agenten ingrepen. Het zou een vuurwapen geweest zijn, en de man zou ook verklaard hebben dat hij explosieven had, voor hij door FBI-agenten werd neergeschoten. “De persoon is gewond geraakt en is voor medische hulp naar een ziekenhuis afgevoerd.” Volgens FBI-ambtenaren die met NBC spraken, was de persoon geestelijk gestoord en probeerde hij in het verleden al meermaals de CIA-campus binnen te geraken.

De beveiliging bij de CIA in Langley, in de staat Virginia, is de afgelopen jaren fors opgevoerd. In 1993 had een Pakistaanse man, Mir Aimal Kansi, nog twee medewerkers van de CIA doodgeschoten en drie anderen verwond toen ze in hun auto zaten te wachten om het complex binnen te rijden. Kansi ontsnapte naar Pakistan en werd pas vier jaar later gevonden en gearresteerd. Hij werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij werd veroordeeld voor moord en de doodstraf kreeg opgelegd. Hij werd in 2002 geëxecuteerd.

Foto: via REUTERS

Foto: REUTERS