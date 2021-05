UGent-rector pleit voor “slimme mix” van on- en offline onderwijs na corona: “We schieten tekort als maatschappij”

Gent - Rector Rik Van de Walle wil na de corona-pandemie niet terugkeren naar onderwijs dat enkel op de campus wordt gegeven. De UGent wil werk maken van een “slimme mix” met online onderwijs, maar de balans moet per opleiding gemaakt worden en er is nood aan een afkoelingsperiode. Studentenprotesten in Gent en Brussel tonen ook de nood aan meer georganiseerde buitenactiviteiten. “Ik vind dat we op dat vlak tekortschieten als maatschappij”, zegt Van de Walle.

De rector van de UGent, waar zowat 47.000 studenten onderwijs lopen, ziet voordelen in het afstandsonderwijs dat door het coronavirus noodgedwongen is ingevoerd. “Studenten zeggen ons dat zo de drempel om een vraag te stellen wegvalt. En ook lesgevers krijgen meer vragen dan wanneer de les in een auditorium doorgaat.” Dat heeft voordelen op het vlak van interactief leren, zeker voor introverte studenten.

“Maar we hebben ook de waarde van samen leren ondervonden. Van samen onderwijs krijgen in hetzelfde lokaal.” Het wegvallen van fysiek contact weegt op het mentaal welzijn van jongeren, blijkt uit verschillende studies. In maart kwam het in Gent al tot verhitte taferelen op het Sint-Pietersplein. Een voorbode van de grotere rellen tijdens de La Boum-manifestaties in Brussel.

“Dat doe je niet”

Van de Walle veroordeelt die beelden maar vraagt ook begrip. “Dat doe je niet”, klinkt het. “Ik veroordeel dat. Maar het belet niet dat we met zijn allen eens goed moeten nadenken over hetgeen we wél in veilige omstandigheden kunnen organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat we een aantal dingen kunnen organiseren, zeker buiten. Met afstandsregels en mondmaskers.”

De overheid moet testevenementen zo goed mogelijk ondersteunen om samenkomsten veiliger te maken. “We vragen héél erg veel van jongeren”, vindt Van de Walle. “Dat is niet evident over het algemeen. Maar zeker nu, omdat ze zelf relatief weinig risico lopen. En dus vind ik dat we het als maatschappij aan hen verplicht zijn om maximaal mogelijk te maken wat op een veilige manier kan.”

Krijtcirkels

Nochtans schrapte Van de Walle vorig jaar zelf de plechtige proclamaties voor pas afgestudeerde jongeren. “Ik heb toen zeer veel studenten en ouders ontgoocheld en verdrietig gemaakt”, blikt Van de Walle terug op die periode. “En dus was dat een foute beslissing. Ik denk dat ik de ratio heb doen primeren en te weinig rekening heb gehouden met de emotionele gevolgen. We hebben dat destijds rechtgezet.”

De rector steunde de vraag van studenten om een duidelijk kader te creëren voor samenkomsten in openlucht. Iets dat in Gent is vertaald in opvallende krijtcirkels op het Sint-Pietersplein en in enkele parken. “Een mooi moment”, herinnert Van de Walle zich, al stoorde de rector zich ook aan kritiek op sociale media. “Ik vond dat toen misplaatst en ik vind dat nog steeds.”

Studieresultaten

De impact van het coronavirus op het studieresultaat aan de UGent lijkt dan weer gunstig, zo bleek de laatste examenperiodes. “Ik had grotere problemen verwacht”, zegt Van de Walle. “Dus in die zin vielen de uitslagen en de participatiegraad mee. Als je naar de cijfers kijkt kom je tot de conclusie dat die zelfs beter zijn dan vorige jaren. Er hebben meer studenten deelgenomen aan de examens, zeker in het eerste jaar. Er zijn gemiddeld ook meer studenten geslaagd. Allemaal positief nieuws.

Als je evenwel meer gedetailleerd gaat kijken, zie je dat er opleidingen en jaren zijn waar het gemiddelde resultaat beter is dan voorgaande jaren. Maar het splitst zich op in twee groepen. De betere studenten hebben het veel beter gedaan dan vorige jaren. Maar de minder goede studenten hebben het slechter gedaan. “De ongelijkheid is toegenomen. Zoals in vele aspecten van onze maatschappij. Dat is een probleem.”

Rectorverkiezingen

Dinsdag openen aan de UGent de stembussen voor de rectorverkiezingen. Rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe zijn de enige kandidaten om zichzelf op te volgen. Zowat 50.000 professoren, assistenten, andere personeelsleden en studenten mogen hun stem uitbrengen.