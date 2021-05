Sadiq Khan topfavoriet om zichzelf op te volgen als burgemeester van Londen

De Londenaars kiezen donderdag een nieuwe burgemeester. Sadiq Khan (50), die in 2016 een eerste keer verkozen werd, is topfavoriet om zichzelf op te volgen. De Labour-politicus heeft in de peilingen een comfortabele voorsprong op zijn Conservatieve uitdager Shaun Bailey (50).

Normaal gezien hadden de burgemeestersverkiezingen in de Britse hoofdstad een jaar geleden al moeten plaatsvinden, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Het uitstel wordt gecompenseerd met een kortere ambtstermijn: wie verkozen wordt, mag zich voor de komende drie jaar burgemeester noemen, in plaats van vier.

Terwijl Labour de Conservatieven in de nationale peilingen moet laten voorgaan, staat de partij in Londen op winst. Burgemeester Khan ligt al maanden aan de leiding en zou zijn uitdager Shaun Bailey met meer dan twintig procentpunten verschil kunnen kloppen. Als hij het haalt, belooft Khan extra jobs te helpen creëren, kmo’s extra ondersteuning te bieden en Londen in de markt te blijven zetten als investeringshub en financieel centrum, zei hij vorige week in een gesprek met The Financial Times.

152 steekpartijen per 100.000 inwoners

De burgemeester van Londen is in de eerste plaats bevoegd voor het transportbeleid in zijn stad en is ook de politieke eindverantwoordelijke van de Metropolitan Police, de politie van de Britse hoofdstad. Sociale huisvesting valt ook binnen zijn bevoegdheden. Over de lokale economie heeft hij maar weinig zeggenschap.

Onder zijn burgemeesterschap werd Sadiq Khan geconfronteerd met het hoogste aantal gevallen van steekpartijen in het land: 152 gevallen per 100.000 inwoners. Maar ondanks de roep om een strengere aanpak van het geweld, lijkt Khan zich dus te mogen opmaken voor een nieuw mandaat.

Twintig kandidaten

Shaun Bailey zal het zo dus niet te kunnen waarmaken voor de Tories. Ondanks een opvallend profiel, want als Conservatieve zwarte politicus van bescheiden komaf en met een verleden als jeugdwerker, noemt hij een Labour-politicus als zijn grote voorbeeld.

De Londenaars kunnen donderdag uit maar liefst twintig kandidaten hun keuze maken. Naast Khan en Bailey zullen onder meer Sian Berry (46) voor de Green Party, Lib-Dem kandidate en voormalig Europarlementslid Luisa Porritt (33) en Mandu Reid (40) van de Women’s Equality Party op het stembiljet staan. Andere kandidaten zijn misschien wel opvallend, maar vertonen niet de minste rimpeling in de peilingen: oud-acteur en anti-wokeactivist Laurence Fox (42), YouTuber Max Fosh (25), antivaxxer Piers Corbyn (74, broer van oud-Labour-leider Jeremy Corbyn) en ‘ruimtestrijder’ Count Binface, pseudoniem van komiek Jon Harvey, die eerder als Lord Buckethead de schijnwerpers opzocht. Hij is naar eigen zeggen 5.965 jaar oud.

Omdat het tellen van de stemmen bemoeilijkt wordt door de coronapandemie, zou het kunnen dat de uitslag van de Londense burgemeestersverkiezingen pas zaterdag bekend is.

Shaun Bailey Foto: Getty Images

Lokale verkiezingen zijn belangrijke test voor Britse partijen

Maar ook honderden andere gemeenteraden, de parlementen van Schotland en Wales, 12 andere steden en gemeenten... In Groot-Brittannië moeten donderdag duizenden mandaten ingevuld worden. Voor de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson en het Labour van oppositieleider Keir Starmer zijn de verkiezingen een belangrijke test.

In de nationale peilingen liggen de Tories van Johnson nog steeds op kop, maar volgens de Observer is de voorsprong op Labour vorige week gekrompen van elf tot vijf procentpunten. Dat zou alles te maken hebben met geruchten als zou de premier een peperdure renovatie hebben laten uitvoeren van zijn appartement in Downing Street. Hij krijgt ook kritiek omdat hij zou hebben gezegd liever “lichamen opgestapeld” te zien dan tot een nieuwe lockdown over te gaan.

Test voor Labour

Ook Labour-leider Starmer staat donderdag voor een grote test. Hij nam vorig jaar het roer over van Jeremy Corbyn na de nederlaag tegen Johnson bij de Lagerhuisverkiezingen in december 2019. De Tories slaagden er toen in tientallen Labour-zetels af te snoepen, zelfs in traditionele rode districten (de ‘red wall’). Donderdag moet in Hartlepool, in het noorden van Engeland, ook een nieuw parlementslid verkozen worden, na het ontslag van de plaatselijke Labour-verkozene. Labour lijkt daar op weg om zijn zetel te behouden. Lukt dat niet, dan wordt Keir Starmer wellicht geconfronteerd met zijn eerste crisis als partijleider.

Keir Starmer Foto: AP

Schotland en Wales

In Schotland stevent de Scottish National Party af op ruime winst, mogelijk zelfs op een absolute meerderheid. Eerste minister Nicola Sturgeon heeft een nieuw onafhankelijkheidsreferendum beloofd, reden waarom ook in Noord-Ierland en Wales naar de uitslag uitgekeken wordt.

De Welshe mannen en vrouwen kiezen donderdag ook zelf een nieuw parlement. Nieuw is dat de stemgerechtigde leeftijd in Wales verlaagd werd tot 16 jaar. De verkiezingen daar draaien rond de aanpak van de coronacrisis door de Labour-regering van de eerste minister Mark Drakeford. In het zestig zetels tellende parlement - de Senedd - is zijn partij momenteel de grootste (29), voor de Conservatieven (10) en het pro-onafhankelijke, pro-Europese Plaid Cymru (10)