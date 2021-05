“Koning” Romelu Lukaku deelt steek uit aan Ibrahimovic en kijkt alweer vooruit na titel met Inter: “Nu ga ik voor het EK”

De helft van Milaan viert feest nadat Inter voor het eerst sinds 2010 nog eens kampioen van Italië werd. Romelu Lukaku is de held van dienst en sprak met La Tribune over zijn triomf.

LEES OOK. Nooit eerder zo beslissend: Roberto Martinez ziet hoe Belgische sterren zich net voor EURO 2020 ontpoppen tot kampioenenmakers

LEES OOK. Italië bejubelt “scorende reus” Romelu Lukaku en dus zit een transfer er niet in: “Ik heb een speciaal gevoel bij Inter”

Dinsdag in het groot op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport: “Lo scudetto di Lukaku: Io sono el rey.” Vertaald: “De titel van Lukaku: Ik ben de koning”.

Een verwijs naar een recente tweet van de Rode Duivel. En niet zomaar een tweet. Met die woorden deelde Lukaku een steek uit aan Zlatan Ibrahimovic. De twee clashten zwaar tijdens de Milanese derby tussen Inter en Milan, terwijl de Zweed zich op regelmatige basis de koning van Milaan noemt. Die titel mag Zlatan dus even in de ijskast zitten, aldus ‘Big Rom’.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021

“Klaar voor het EK”

Bij La Tribune kwam de Rode Duivel nog eens terug op zijn triomf in de Serie A. En dan vooral over zijn succesvolle samenwerking met trainer Antonio Conte. “Voor hem zal ik vechten tot de dood”, aldus Lukaku. “We kregen niet de kans om samen te werken bij Chelsea, maar ik wist altijd al dat me echt zou verbeteren als ik Manchester United zou verlaten voor zijn team. Hij heeft me duidelijk gezegd: Als je niet hard traint, dan speel je niet. Het is cruciaal om tijdens je carrière mensen tegen te komen die oprecht zijn. Zoals ook Samuel Eto’o, Didier Drogba, Thierry Henry...”

Lukaku vierde de tweede titel uit zijn loopbaan in de straten van Milaan. “Ik dacht dat het leuk zou zijn om in de auto te stappen en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik ben blij voor alle Inter-fans, maar ook voor de club, de coach, de voorzitter. Dit was het beste seizoen uit mijn carrière. Ik hoop dat we een cyclus kunnen starten met Inter.”

Foto: ISOPIX

Oké, geen transfer naar Engeland dus. Maar eerst knallen op het EK met de nationale ploeg.

“Nu richt ik mijn blik op Euro 2020”, zegt Lukaku. “Ik hoop dat alle andere Belgische spelers titels kunnen pakken dit jaar. Courtois, Eden en Thorgan Hazard, Witsel, De Bruyne… Het zou geweldig zijn om deze spirit dan over te brengen bij de nationale ploeg, zodat we ervoor kunnen gaan. Titels winnen, zorgt voor extra ervaring tijdens wedstrijden. Het geeft je een soort killer mentality, wat ik tijdens mijn carrière een beetje gemist heb. Er zijn teveel momenten geweest dat ik heb opgegeven. Toen zei ik tegen mezelf: Genoeg, ik ben het beu. Ik ben 27 jaar, tijd voor een verandering. Maar mijn werk stopt niet nu. Ik ben blij dat we de titel gewonnen hebben, maar nu ben ik klaar voor het EK.”