Twee jaar na moord op Julie Van Espen: “Geef vandaag een bloemetje aan iemand in je omgeving”

Schoten / Antwerpen - Exact twee jaar geleden werd in Antwerpen Julie Van Espen vermoord. Om de 23-jarige studente te herdenken, en om andere slachtoffers van seksueel geweld een hart onder de riem te steken, vraagt PUNT.VZW om een bloemetje te schenken aan iemand in je omgeving. Dat meldt VRT NWS.

“Julie hield volgens haar vriendinnen en familie erg veel van bloemen”, aldus Sophie Van Reeth van PUNT.VZW, het advies- en informatiecentrum over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij VRT NWS. “Daarom organiseren we dit jaar #bloomforjulie, waarbij we iedereen oproepen om een bloem of boeket te geven aan iemand in de directe omgeving.”

“Op deze manier willen we niet focussen op de trieste feiten, maar wel de herinnering aan Julie levend houden, en ons richten tot de andere slachtoffers van seksueel geweld. We willen hen een hart onder de riem steken, en het thema onder de aandacht brengen”, aldus Van Reeth. “Online kunnen mensen een label afdrukken dat ze aan de bloemen kunnen hangen, en daarna kunnen ze een foto van de bloem of het boeket delen op ons Facebookevenement of op Instagram met de vermelding #bloomforjulie.”