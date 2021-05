Zit Lionel Messi in de problemen? “Barcelona-spelers overtreden massaal coronaregels tijdens feestje”

FC Barcelona won afgelopen weekend met 2-3 van Valencia en doet dus nog steeds volop mee in de strijd om de Spaanse titel. Maar na afloop van die partij zouden Lionel Messi en co de coronaregels zwaar met de voeten hebben getreden.

De Argentijn nodigde zijn ploegmakkers uit bij hem thuis voor een feestje. Meer bepaald: een barbecue. Onder anderen Directo Gol had camera’s geposteerd aan de villa van Messi en deed verslag van de samenkomst van de Barcelona-spelers. Er werd onder anderen gezongen door Messi en de zijnen. “Olé, olé, campeones (kampioenen, red.)”, is er te horen.

Leuk voor de equipe van trainer Ronald Koeman, maar volgens ABC Deportes zouden Messi en co wel eens in de problemen kunnen geraken. Volgens de Spaanse coronaregels mogen er momenteel slechts zes mensen tegelijkertijd samenkomen, bijvoorbeeld in de tuin van een woning. Maar er zouden bij de Barcelona-bbq liefst veertig mensen aanwezig zijn geweest.

Er zou dan ook een officieel onderzoek zijn geopend door La Liga.