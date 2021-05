Experts vrezen voor puinregen door “ongecontroleerde terugkeer” van Chinese raket naar aarde

De komende dagen dreigt puin van een Chinese draagraket op de aarde neer te storten. Ruimtevaartexperten hebben dinsdag gewaarschuwd voor een “ongecontroleerde” terugkeer van de 20 ton zware raket in de atmosfeer.

Het ontwerp van de raket ‘Lange Mars 5B’ laat na de lancering niet meer toe het tuig te sturen om op een bepaald punt neer te storten. “We weten niet waar”, aldus astrofysicus Jonathan McDowell van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, in de Amerikaanse staat Massachusetts. “In het ergste geval is het zoals de crash van een klein vliegtuig, maar verdeeld over honderden kilometer.”

Aangezien de raket heel snel rond de aarde draait, is het nog niet geweten wanneer en waar precies het tuig in de atmosfeer komt en gedeeltelijk opbrandt. Al na de eerste vlucht van de nieuwe, erg zware rakettype Lange Mars 5B in mei 2020 is puin neergekomen in Ivoorkust. Daarbij raakten verschillende huizen beschadigd. Het ontwerp van de raket is gebrekkig vergeleken met de huidige norm van andere landen, aldus McDowell.

De raket bracht afgelopen donderdag de 22 ton zware kernmodule ‘Tianhe’ succesvol in de ruimte. Dat betekende de start van de bouw van een eigen ruimtestation voor China. Nog meer lanceringen van Lange Mars 5B-raketten staan daarvoor op de agenda. Het station zou “rond 2022” klaar zijn en ‘Tiangong’ (Hemelpaleis) heten.

Het technisch verouderde internationale ruimtestation ISS wordt normaal gezien de komende jaren uit dienst genomen. Dan zou China het enige land zijn met een vaste buitenpost in de ruimte.