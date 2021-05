Rechtszaak Jeff Hoeyberghs uitgesteld: advocaat Hans Rieder wraakt rechter

Gent - Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs moest zich dinsdag voor het eerst voor de Gentse rechtbank verantwoorden voor seksisme en discriminatie na een veelbesproken lezing op UGent in 2019. Zover kwam het niet, want zijn advocaat Hans Rieder diende net voor de zitting een wrakingsverzoek in tegen de rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe.

De zaak wordt nu uitgesteld tot 22 juni. Rieder wou na afloop van de zitting geen commentaar geven op waarom hij een verzoek indiende. De voorbije jaren diende hij al meermaals zo’n verzoek in om rechters of de hele rechtbank te wraken. Recent nog met succes. Na een wrakingsverzoek moest onderzoeksrechter Annemie Serlippens verdwijnen uit de zaak rond de gevallen Optima Bank-topman Jeroen Piqueur.

De aanleiding voor de rechtszaak tegen Hoeyberghs was een felbesproken lezing van hem in 2019. Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) gaf Hoeyberghs op 4 december een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische en denigrerende opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer:

“Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen”. En: “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.” Hij stelde verder dat “wij ze wasmachines, afwasmachines, poetsvrouwen gegeven hebben, totdat ze natuurlijk zelf overbodig waren”. Of nog: “Hulp zoeken bij een wijf. Weet je hoe wij dat noemen? Jeanetten.” (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Seksisme en discriminatie

Beelden van de lezing werden online geplaatst en er liepen uiteindelijk 1.489 meldingen binnen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kreeg 152 meldingen binnen voor discriminatie wegens “raciale criteria, fysieke kenmerken of gezondheidstoestand”.

De UGent distantieerde zich eerder uitdrukkelijk van de uitspraken van Hoeyberghs. De studentenvereniging KVHV werd een tijdlang geschorst en het bestuurscollege van de Gentse universiteit beschouwde de uitlatingen als “aanstootgevend en walgelijk”.

Het parket startte een onderzoek naar de uitspraken en vroeg aan de Gentse raadkamer om Hoeyberghs te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor het overtreden van de wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

“Geen meningen, maar vaststellingen”

De verdediging van Hoeyberghs wou de buitenvervolgingstelling, omdat het zou gaan om meningen die “subversief” maar niet strafbaar zouden zijn. De raadkamer besliste in februari dat Hoeyberghs zich voor de strafrechter moest verantwoorden. De chirurg was toen in persoon aanwezig en bepleitte hevig zijn onschuld. “Ik heb toen geen meningen gegeven”, zegt Hoeyberghs.

“Dat waren vaststellingen uit mijn leven, dus deze beschuldigingen zijn gewoon ridicuul. Deze uitspraken waren ook in een humoristische sfeer en zijn later uit zijn context gehaald. Dat ik een seksist ben is belachelijk, ik heb namelijk alles te danken aan de vrouw.”

