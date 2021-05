MR-politicus aanwezig op La Boum 2 “om helmen kapot te slaan”, voorzitter Bouchez start tuchtprocedure

Brussel - Een lokale MR-politicus bevindt zich in heet vaarwater nadat bleek dat hij aanwezig was op ‘La Boum 2’, het evenement in het Brusselse Ter Kamerenbos dat zaterdag uitdraaide op een (nieuwe) veldslag met de politie.

Julien Reintjens is voor de MR gemeenteraadslid in Châtelet, een gemeente dicht bij Charleroi. De man plaatste verschillende berichten op Facebook waarin hij opriep tot geweld tegen de politie. Zo schreef hij dat hij naar ‘La Boum 2’ trok om er “helmen kapot te slaan”. Uit andere berichten en beelden bleek dat Reintjens zaterdag ook effectief aanwezig was in het Ter Kamerenbos.

Tuchtprocedure

“Ik heb met verbazing kennis genomen van de woorden en foto’s van een MR-gemeenteraadslid ten aanzien van de politie”, reageerde MR-vooritter Georges-Louis Bouchez. “Ik veroordeel dergelijke houding ten strengste: die heeft geen plaats bij de onze partij. De MR ondersteunt onvermoeibaar de vrouwen en mannen die ons dagelijks beschermen.”

Bouchez heeft dan ook de doorverwijzing van Reintjens naar de arbitragecommissie van zijn partij aangevraagd, “die de nodige procedure zal uitvoeren”.